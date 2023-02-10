Sarı-lacivertli kulüpte bir yandan depremzedeler için yardım organizasyonları sürerken diğer yandan transfer çalışmaları için de çalışmalar devam ediyor.
Fenerbahçe'den transferde Diego Demme hamlesi!
Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekipte kadroyu güçlendirmek için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kanarya, Napoli'nin Alman orta sahası Diego Demme için harekete geçti. İşte ayrıntılar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli kulüpte bir yandan depremzedeler için yardım organizasyonları sürerken diğer yandan transfer çalışmaları için de çalışmalar devam ediyor.
Fotomaç'ın haberine göre; Jorge Jesus'un istediği 8 numara transferini tamamlamak isteyen sarı lacivertli yönetimin yeni hedefinin Napoli'den Diego Demme olduğu bildirildi.