Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - F.Bahçe çıtayı yükseltti! Hedefte 2 dünya yıldızı
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, transferde gözünü kararttı. Kadrosuna takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip, hücum hattını kuvvetlendirmek istiyor. Kanarya'nın hedefinde 2 dünya yıldızı var. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertliler savunma hattına Samet Akaydin ile Jayden Oosterwolde'yi aldı.
Orta sahasını da Emre Demir ile takviye etmişti.