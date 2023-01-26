Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu, antrenman sonrası açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcu transferle ilgili olarak, "Avrupa'da futbol oynama hayalim var. Avrupa'ya gitmek istiyorum ama şu anda sadece Fenerbahçe'ye odaklıyım." dedi. İşte o sözler...

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu, antrenman sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE FERDİ'NİN ÖNE ÇIKAN SÖZLERİ:

"Fenerbahçe'ye ilk geldiğim sezon fazla şans bulamadım ve bu da beni zorluyordu. Son 3 sezon daha fazla forma şansı buldu ve bu da beni güçlendirdi. Birçok deneyimli futbolcuya sahibiz ve herkes sorumluluğunun farkında.

Avrupa'da futbol oynama hayalim var. Avrupa'ya gitmek istiyorum ama şu anda sadece Fenerbahçe'ye odaklıyım. Favori pozisyonum 10 numara ama şu an oynadığım her pozisyonda iyi olduğumu düşünüyorum."