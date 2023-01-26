Fenerbahçe, 2022 Dünya Kupası arasından önce harika bir performans gösteriyor ve hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da muhteşem sonuçlara imza atıyordu.
Fenerbahçe'de şok gelişme! İrfan Can Kahveci'nin bileti kesildi
Fenerbahçe'de Dünya Kupası'nın ardından ortaya konan futbol ve alınan sonuçlar camiada hayal kırıklığı yaratmıştı. Sarı lacivertlilerde kötü performansı sonrası eleştirilerin odağında yer alan isimse İrfan Can Kahveci. Milli futbolcunun etkisiz performansı sonrası biletinin kesildiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Hatta sezon başındaki şahane oyunu ile 'bu sene Süper Lig'in gol rekoru kırılır mı' sorusunu akıllara getirmişti...
Lakin ligin tekrar başlaması ile köprünün altından çok sular aktığı görüldü.