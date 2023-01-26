Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Keylor Navas bombası!
Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe gözünü transfere dikti. Kaleye takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler, aradığı ismi Fransa'da buldu. Kanarya'nın, PSG'nin dünyaca ünlü kalecisi Keylor Navas için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Zirve yarışı veren sarı lacivertliler, galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor.
Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı renklerine bağladı.