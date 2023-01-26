Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda alınan galibiyetlerle moral bulan Fenerbahçe'de gelecek-gidecek isimler üzerinde de hareketlilik var.
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İşte Bruma'nın yeni adresi
Fenerbahçe'nin sezon başında PSV'den kadrosuna kattığı Bruma ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerdeki performansı çok tartışılan yıldız isme ayrılık yolu gözüktü. Hatta Portekizli kanat oyuncusunun yeni adresinin belli olduğu kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, Parma'da forma giyen Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde transferinde son aşamaya geldi.
10 milyon eurodan kapıyı açan İtalyan kulübü, 8-8.5 milyon euro bandına kadar indi.