SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli Serdar Dursun'a talip çıktı!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerde, Serdar Dursun'a sürpriz bir talip çıktı. Bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan milli oyuncu için o takım devreye girdi... İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2023- 15:36 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023- 15:45