Spor Toto Süper Lig'de 3 maçlık galibiyet serisi yakalan Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak Kanarya'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor.
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli Serdar Dursun'a talip çıktı!
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerde, Serdar Dursun'a sürpriz bir talip çıktı. Bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan milli oyuncu için o takım devreye girdi... İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Ocak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'ı renklerine bağladı.
Fenerbahçe genç oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.