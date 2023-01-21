Fenerbahçe transfer döneminin resmen açılmasıyla hareketleri günler geçiriyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus istemişti! İşte sol bek adayları
Transfer döneminin başlamasıyla beraber harekatı hızlandıran Fenerbahçe'de gözler sol bek bölgesine çevrildi. Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda rotasını çizen sarı-lacivertlilerin listesinde 2 isim bulunuyor. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertli ekip ilk transferini defansa yaptı.
Kanarya, Adana Demirspor'un stoperi Samet'i transfer etmişti.