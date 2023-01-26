Ligi zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.
FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Arda Güler savaşı! İki ezeli rakip karşı karşıya
Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki futbolcusu Arda Güler için Avrupa devleri karşı karşıya geldi. İki ezeli rakip, genç yıldızı kadrosuna katmak için yarışa girdi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sezonun kalan bölümü için kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, transferde gaza bastı.
Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk olarak Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'ı kadrosuna katmıştı.