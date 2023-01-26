Fenerbahçe ara transfer döneminde ikinci hamlesini Jayden Oosterwolde ile yapmak üzere...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Oosterwolde'de son teklif belli oldu!
Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde'de mutlu sona artık çok yaklaşıldı. Jesus'un da ısrarla istediği oyuncu için işte önerilen son teklif ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Stoperdeki sıkıntıyı Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı alarak çözen sarı-lacivertliler, Hollandalı sol bek için de Parma ile bonuslar dahil 8-8.5 milyon euro civarında bir rakama anlaşmaya vardı.
Fotomaç'ın haberine göre transferde son detayların konuşulduğunu, prosedürler tamamlanınca açıklama yapılacağını duyurdu...