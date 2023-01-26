FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Oosterwolde'de son teklif belli oldu!

Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde'de mutlu sona artık çok yaklaşıldı. Jesus'un da ısrarla istediği oyuncu için işte önerilen son teklif ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2023- 06:40