Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi! Anlaşma tamam
Fenerbahçe ara transfer döneminde gaza bastı. Sarı laciverliler, ilk olarak Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydin'i kadrosuna katmıştı. Kanarya, Parma'da boy gösteren Jayden Oosterwolde'nin transferinde de son aşamaya geldi. Bu isimlerin yanı sıra Fenerbahçe bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Son olarak Ümraniyespor virajını 2-1'lik skorla geçen sarı-lacivertliler, transferde hareketli saatler yaşıyor.
Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk olarak Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'ı renklerine bağladı.