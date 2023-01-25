Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, transferde gaza bastı.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır devri kapanıyor! İşte yerine gelecek kaleci
Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor. Kanarya'da Altay Bayındır'la yeni sözleşme görüşmeleri askıya alınırken; kaleci transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. İşte Fenerbahçe'de Altay'ın yerini alması beklenen kaleci...(FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, teknik patron Jorge Jesus'un talimatıyla eksik bölgelere takviye yapmak istiyor.
Kanarya, sol bek bölgesi için Parma'dan Jayden Oosterwolde için görüşmelerini sürdürüyor.