TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır devri kapanıyor! İşte yerine gelecek kaleci

Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor. Kanarya'da Altay Bayındır'la yeni sözleşme görüşmeleri askıya alınırken; kaleci transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. İşte Fenerbahçe'de Altay'ın yerini alması beklenen kaleci...(FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.01.2023- 09:38