Süper Lig'in devleri Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş transferde karşı karşıya gelecekmiş gibi görünüyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Fenerbahçe Trabzonspor ve Başakşehir Fabio Borini için devrede!
Son dakika transfer haberi: Fatih Karagümrük'te bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Fabio Borini için Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir devreye girdi. İşte detaylar...
Son oynadığı Ümraniyespor maçını kazanarak lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'de harika işlere imza atan yıldız oyuncu ile temas kuracak.
İstanbulspor engelini 4-0'lık skorla aşan Trabzonspor da tecrübeli oyuncunun menajeri ile bir araya gelecek.