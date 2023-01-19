Fenerbahçe, Samet Akaydın'ın ardından rotayı sol bek transferine çevirdi.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ısrarı! İşte yapılan son teklif
Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus yönetiminde bu sezon şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertlilerde kadroyu güçlendirmek adına çalışmalar sürüyor. Savunma hattına transfer yapmayı planlayan Kanarya, Parma'dan Jayden Oosterwolde için ısrarını sürdürüyor. İşte genç oyuncu için yapılan teklif... (FB spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; hedefteki bir numaralı isim ise Jayden Oosterwolde.
Tuttomercato, sarı-lacivertlilerin Hollandalı oyuncu için Parma'ya 5.5 milyon euro + sonraki satıştan %20 pay teklifinde bulunduğunu duyurdu.