TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ısrarı! İşte yapılan son teklif

Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus yönetiminde bu sezon şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertlilerde kadroyu güçlendirmek adına çalışmalar sürüyor. Savunma hattına transfer yapmayı planlayan Kanarya, Parma'dan Jayden Oosterwolde için ısrarını sürdürüyor. İşte genç oyuncu için yapılan teklif... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.01.2023- 06:40