Ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı kadrosuna katarak savunma hattını güçlendiren Fenerbahçe, çalışmalarına devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan Sebastian Villa hamlesi!
Fenerbahçe transfer haberi: Teknik direktör Jorge Jesus'un raporları doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Kanarya'da Boca Juniors'ın Kolombiyalı oyuncusu Sebastian Villa gündeme gelen son isim oldu. İşte ayrıntılar... (FB spor haberi)
Ocak transfer döneminin hareketli takımı Fenerbahçe'de sürpriz isimler gündeme gelmeye devam ediyor.
3 kulvarda mücadele edecek olan Fenerbahçe'de rota forvet hattına döndü.