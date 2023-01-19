Fenerbahçe'de Diego Rossi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Vitor Pereira'nın aklı Fenerbahçeli yıldızda! Teklif yükseltecekler
Geçen sezon ortasında Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira, eski öğrencisine kancayı taktı. Brezilya'da Flamengo'nun başına geçen başarılı hocanın, sarı lacivertli yıldızı kadrosunda görmek istediği kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertlilerin yıldızıyla ilgili sürpriz bir haber geldi.
Brezilya'nın köklü ekiplerinden Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Flamengo, Diego Rossi'nin peşini bırakmıyor.