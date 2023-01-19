Alınan her başarısız sonucun ardından "Neden oynatılmıyor?" sorusuyla Fenerbahçe gündemin birinci maddesi haline gelen Arda Güler konusu için kulübün önde gelen isimlerinden bir yönetici, Hürriyet'e konuştu.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe yönetiminden Arda Güler müjdesi! Önümüzdeki ay...
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in geleceği merak konusu. Avrupa'nın birçok ülkesinde yakından takip edilen 17 yaşındaki yıldızın son dönemde forma şansı bulamaması sözleşmesindeki bazı detayları gündeme getirmişti. Fenerbahçe yönetiminden konuya ilişkin bir açıklama geldi. İşte detaylar...
Başkan Ali Koç'un Arda Güler'i kendi evladından ayırt etmediğinin altı çizilirken "Başkanımız, Arda Güler'in anne ve babası çok yakın hatta bir aile gibiler" ifadeleri kullanıldı.
KİMSE DAKİKALARI SAYMASIN
Daha önce yaşanan bazı örnekler akla getirilmemesi gerektiğinin altını çizen yetkililer şu ifadeleri kullandılar: