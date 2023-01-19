Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, Çaykur Rizespor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE BAKİ'NİN ÖNE ÇIKAN SÖZLERİ:

"Uzun zamandır ortada gözükmeyen rakip takım yöneticileri, konu Fenerbahçe olunca ortaya çıkıyorlar. Antep maçının ardından Fenerbahçe'yi eleştiren bir demeç vardı kendisi. Ancak bu demeç 5 dakika sonra çürüdü çünkü uzatma dakikalarının %50'si oynanmadı.

Ofsaytımsı diye bir kelime girdi Türk futboluna. Orada bile sesini çıkarmayanlar, konu Fenerbahçe olunca sesini çıkarıyorlar. Ben onlara kendi camiaların haklarını korumalarını tavsiye ediyorum.

Aboubakar konusu, olacak iş değil. Ne bir kere konuştuk, ne bir kere nabız yokladık, ne de menajerini aradık. Çok enteresan. Hele ki Suudi Arabistan'da olan bir oyuncu, kontaklarımız ortada. Biz talip olursak alırız. Biz burada anaokulu yürütmüyoruz."

Hocamız stoper ve sol bek istedi. Çalışmalarımız devam ediyor. Zaman zaman tepki yiyoruz çünkü paylaşmıyoruz. Konuştuğumuz futbolcuların da piyasa değerlerini yükseltmemek adına isimleri gizli tutuyoruz. Şu an itibarıyla santrfor transferi düşünmüyoruz. Böyle bir ihtiyacımız da yok."