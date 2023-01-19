Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de şampiyon olmayı hedefliyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya 3 genç yıldız! Transfer an meselesi
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Ara transferin ilk hamlesi olarak Samet Akaydın'ı kadrosuna katan sarı lacivertli ekip, hamlelerine devam edecek. Kanarya'nın hedefinde 3 genç yeteneğin olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar...
Sarı lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray ile olan puan farkını eriterek yeniden liderlik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un ise gözü bir yandan transferde.