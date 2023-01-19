FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya 3 genç yıldız! Transfer an meselesi

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Ara transferin ilk hamlesi olarak Samet Akaydın'ı kadrosuna katan sarı lacivertli ekip, hamlelerine devam edecek. Kanarya'nın hedefinde 3 genç yeteneğin olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.01.2023- 11:36