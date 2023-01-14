Dünya klasmanının 35 numarası Avustralyalı Tomljanovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlıklı olmak için elimden gelen her şeyi yaptım ancak iyileşmek ve yüksek seviyede yarışmaya yüzde 100 hazır olmak için zamanım kalmadı. Kendi seyircimin önünde oynamak gibi harika bir fırsatı kaçırmak acı verici." ifadelerini kullandı.



Klasmanın 11. basamağında yer alan İspanyol sporcu Paula Badosa da, "Adelaide'deki çeyrek final maçı sırasında kendimi sakatladım. Birkaç hafta kortlardan uzak kalmam gerekecek. Bu yıl Avustralya Açık'ı kaçıracağım için üzgünüm, gerçekten özleyeceğim." paylaşımını yaptı.

İki sporcunun çekilmesinin ardından turnuvada Fransız Leolia Jeanjean ve Brezilyalı Laura Pigossi, ana tabloda mücadele edecek.

Daha önce erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile Hırvat Marin Cilic, kadınlarda da Japon Naomi Osaka ve ABD'li Venus Williams, organizasyonda yer alamayacaklarını duyurmuştu.



