Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de moraller dibe vurdu.
Fenerbahçe'de Arda Güler isyanı! Avrupa kulüpleri devreye girince...
Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 4 puan geriye düşen Fenerbahçe'de moraller bir hayli bozuk... Sarı-lacivertli takımda taraftarlar, bir türlü istediği şansları bulamayan Arda Güler için isyan bayrağını açtı ve Jorge Jesus'a temkinlerde bulundu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Taraftarlar da bir türlü düzenli olarak oynatılmayan 17 yaşındaki yıldız Arda Güler için isyan bayrağını çekmiş durumda.
Takvim'in haberine göre; Avrupa'nın önemli kulüplerinin izleme listesine aldığı Borussia Dortmund, PSG, Ajax ve Rennes'in kadrosuna katmak için devreye girdiği Arda Güler'in oynatılmamasını taraftar büyük bir hata olarak nitelendiriyor.