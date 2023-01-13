Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında ağırladığı ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'nun gözü Fenerbahçe'nin yıldızında!
Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan yıldız isim için İtalyan devi Roma devreye girdi. Özellikle Jose Mourinho'nun talep ettiği transfer bölgesi için sarı-lacivertlilerden bir isim de listeye dahil oldu. İşte son detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
Karşılaşmanın ardından eleştirilerin hedefinde kaleci Altay Bayındır da vardı.
Genç file bekçisinin sarı-lacivertli takımdaki geleceği tartışma konusu olurken yeni bir gelişme yaşandı.