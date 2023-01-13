FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'nun gözü Fenerbahçe'nin yıldızında!

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan yıldız isim için İtalyan devi Roma devreye girdi. Özellikle Jose Mourinho'nun talep ettiği transfer bölgesi için sarı-lacivertlilerden bir isim de listeye dahil oldu. İşte son detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.01.2023- 09:00