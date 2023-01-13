Galatasaray ve Fenerbahçe transferde bir kez daha karşı karşıya geldi.
Dev transfer kapışması! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Haji Wright teklifleri belli oldu
Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen iki dev kulüp Fenerbahçe ile Galatasaray, ara transfer döneminde karşı karşıya geldi. Ezeli rakiplerin, Antalyaspor formasıyla dikkatleri üzerine çeken Haji Wright için devrede oldukları belirtildi. Bunun yanı sıra Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, 24 yaşındaki santrfor için yaptığı teklif de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)
İki dev çınar devre arası transfer döneminde kadrosunu kaliteli bir golcüyle takviye etmeyi planlıyor.
İki kulüp bu doğrultuda transferde gaza bastı.