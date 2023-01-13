Dev transfer kapışması! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Haji Wright teklifleri belli oldu

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen iki dev kulüp Fenerbahçe ile Galatasaray, ara transfer döneminde karşı karşıya geldi. Ezeli rakiplerin, Antalyaspor formasıyla dikkatleri üzerine çeken Haji Wright için devrede oldukları belirtildi. Bunun yanı sıra Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, 24 yaşındaki santrfor için yaptığı teklif de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.01.2023- 06:40