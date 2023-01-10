Fenerbahçe ara transfer döneminde sol bek mevkisine takviye planlıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İtalyan ekibi Fenerbahçe'ye yanıtını iletti! Görüşmeler...
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertli ekip sol bek bölgesine takviye yapmak istiyor. Serie B ekiplerinden Parma'da forma giyen Jayden Oosterwolde için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, İtalyan takımından flaş bir yanıt aldı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Galatasaray'a karşı alınan 3-0'lık mağlubiyetin şokunu atlatmaya çalışan sarı-lacivertlilerde gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda.
Kanarya'da ara transfer döneminde yapılacak olan takviyeler büyük önem taşıyor.