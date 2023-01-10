Fenerbahçe, Adana Demirspor'dan Samet Akaydin'in transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Samet Akaydin'in transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı
Açıklama— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 10, 2023
Kulübümüz, Samet Akaydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlamıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/qhfx1gVxvX