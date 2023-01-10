Fenerbahçe 28 yaşındaki stoper Samet Akaydin'in transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertlilerden yapılan resmi açıklamada, Samet Akaydin'in transferi için Adana Demirspor ile görüşmelere başlandığı duyuruldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Adana Demirspor'dan Samet Akaydin'in transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.



Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Samet Akaydin'in transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı