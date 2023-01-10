FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Transfer harekatı başladı! Kanarya'dan şampiyonluk hamleleri

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, ligde son olarak Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'a mağlup oldu. Sarı lacivertliler derbi mağlubiyetinin ardından yaralarını bir an önce sararak zirve yarışına kaldığı yerden devam etmeyi planlıyor. Öte yandan kulüpte gözler ise transfere çevrildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.01.2023- 11:31 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023- 11:37