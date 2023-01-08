Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a dair flaş bir transfer iddiası gündeme gelmişti.
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a teklif var mı? Menajerinden transfer açıklaması geldi
Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın Rus ekibi CSKA Moskova'ya transfer olacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili olarak Mert Hakan'ın menajeri açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Sarı lacivertlilerin yıldızının, yaz transfer sezonunda çeşitli kulüpler tarafından istediği biliniyordu.
Bu takımlardan birinin de, CSKA Moskova olduğu ifade edilmişti.