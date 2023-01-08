Süper Lig'in 18. haftasında, zirveyi yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanacak.
Ceyhun Eriş'ten Fenerbahçe Galatasaray derbisi tahmini! Maçın favorisini açıkladı
Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bu dev mücadele öncesi, kariyerine Galatasaray'da başlayan, Fenerbahçe'de unutulmaz futbolcular arasına giren Ceyhun Eriş, kritik yorumlarda bulundu. İşte o sözler...
Fenerbahçe ve Galatasaray, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Sarı lacivertliler, maçtan galibiyetle ayrılması halinde liderliğe oturacak.