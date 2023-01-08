Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Sarı-lacivertli ekibin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, dev derbi önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE JORGE JESUS'UN SÖZLERİ:

Güzel bir maç bekliyorum. İki takım da 3 puan için oynayacak. Bugünkü 3 puan şampiyonu belirlemeyecek. Her maçı kazanmayı istiyoruz tabii ki. Dengeli bir maç bekliyorum. Detaylar belirleyici olacak.

Bireysel anlamda çok güçlü oyuncuları var Galatasaray'ın. Gomis, Icardi, Mertens gibi dünya çapında oyuncuları var. Bu tarz oyunculara boşluk verisek etkili olurlar. Fenerbahçe'de de yaratıcı oyuncular var.

İki takım da değer olarak benzer. Hangi takımın oyuncuları günündeyse, o takım kazanacak.