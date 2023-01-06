Bu sezon şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda ara dönemde transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, 21 yaşındaki Hollandalı sol bek oyuncusu Jayden Oosterwolde için harekete geçti
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - F.Bahçe'nin teklifine olumsuz yanıt! İşte geri çevirdikleri rakam
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Devre arasında bir sol bek hamlesi yapmak isteyen sarı lacivertli ekibin gündemine flaş bir isim gelmişti. Kanarya'nın, Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde için Parma’ya yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Parma ile gerekli temaslar da kuruldu.
Oosterwolde için Parma'ya 1.5 yıllık kiralama teklifi sunuldu.