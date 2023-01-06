Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
İşte Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Galatasaray derbisi muhtemel 11'i
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı Kadıköy'de ağırlayacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'un sahaya süreceği ilk 11 merak ediliyordu. Portekizli çalıştırıcı, derbide sahaya çıkayaracağı ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte detaylar...
Ülker Stadı'nda oynanacak derbiye ev sahipliği yapacak Fenerbahçe, bu sezon iç sahada etkili bir görüntü sergiledi.
Deneyimli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sezona başlayan sarı-lacivertliler, hem ligde hem de Avrupa'da taraftarı önünde iyi bir oyun ortaya koydu.