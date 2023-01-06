Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Juventus'tan Alex Sandro kararı

İtalyan basınında Juventus forması giyen Alex Sandro için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devrede olduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili olarak flaş bir gelişme yaşandı. Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Juventus, Brezilyalı sol bek için kararını verdi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)