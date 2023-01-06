Galatasaray'da ocak ayı için transfer çalışmaları başladı.
Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Juventus'tan Alex Sandro kararı
İtalyan basınında Juventus forması giyen Alex Sandro için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devrede olduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili olarak flaş bir gelişme yaşandı. Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Juventus, Brezilyalı sol bek için kararını verdi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Sarı-kırmızılılarda devre arasında sol bek takviyesi yapılması bekleniyor.
İtalyan basını, Galatasaray'ın Juventus forması giyen Alex Sandro'yu istediğini iddia etmişti.