Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, 17. haftada Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu.
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Hollandalı sol bek: Jayden Oosterwolde!
Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus'un raporları doğrultusunda devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli ekipte sürpriz bir isim gündeme geldi. Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Kanarya'nın Parma forması giyen Jayden Oosterwolde için harekete geçtiğini duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Belçikalı forvet Michy Batshuayi kaydetti.