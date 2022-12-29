Atakaş Hatayspor'u 4-0'lık skorla deviren ve rakibine adeta top göstermeyen Fenerbahçe, üst üste gelen Giresun ve Trabzonspor mağlubiyetlerinin de izlerini sildi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın hücum hattı alev aldı! Dikkat çeken o rakam...
Süper Lig'de bu sezon hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de hücum hattı ise alev aldı. Sarı lacivertli takımın golcüleri, başarılı istatistiklerini sürdürüyor. İşte ayrıntılar...
2022'nin son maçında taraftarına 4 gollü yeni yıl hediyesi veren Kanarya, geçen yılların aksine bu sezon forvet hattının üretkenliği ile de sarı-lacivertli renklere gönül verenlerin yüzünü güldürdü.
Geride kalan 15 maç sonunda ligin en çok gol atan (40) takımı durumunda.