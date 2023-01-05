FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İki Hollanda devi Arda Güler için kapışıyor! Türkiye'ye geldiler

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, Avrupa'da en çok konuşulan oyunculardan birisi. 17 yaşındaki 10 numara için İngiltere'nin ardından Hollanda'dan da ciddi taliplerin çıktığı öğrenildi. Hollanda futbolunun iki devi Arda için yarışa girdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.01.2023- 06:40