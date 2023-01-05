Fenerbahçe'de forma giyen genç yıldız Arda Güler ile ilgili olarak transfer iddialarına her gün bir yenisi ekleniyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İki Hollanda devi Arda Güler için kapışıyor! Türkiye'ye geldiler
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, Avrupa'da en çok konuşulan oyunculardan birisi. 17 yaşındaki 10 numara için İngiltere'nin ardından Hollanda'dan da ciddi taliplerin çıktığı öğrenildi. Hollanda futbolunun iki devi Arda için yarışa girdi. İşte detaylar...
Sarı-Lacivertli futbolcuya geride bıraktığımız günlerde Ajax'ın talip olduğu öne sürülmüştü.
Arda Güler'e hem İngiltere hem de Hollanda'dan yeni bir talip çıktığı gündeme geldi.