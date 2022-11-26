Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Devre arasında hücum hattına bir takviye yapmak isteyen sarı lacivertli ekibin gündemine yıldız bir isim geldi. Kanarya'nın Rolland Sallai için devrede olduğu kaydedildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de lige verilen arada gözler transfere çevrildi. Teknik direktör Jorge Jesus'un listesi dahilinde çalışmalara başlayan yönetim, devre arasında Macar bir futbolcuyu daha kadrosuna katacak. Jesus'un kanat takviyesi istediği sarı-lacivertlilerde gündeme gelen ilk isim Roland Sallai oldu. Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg forması giyen 25 yaşındaki futbolcu, her iki kanat ve forvet bölgesinde forma giyebiliyor.

Yeni Asır'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Atila Szalai'nin de milli takımdan arkadaşı olan Sallai'yi ikna etmek için devreye girdiği öğrenildi. Başarılı futbolcunun da artık hedefleri yüksek olan bir takımda oynamak istediği ve bu yüzden transfere sıcak baktığı öne sürüldü.

Takımıyla 2025 kadar sözleşmesi bulunan Sallai için sarı-lacivertlilerin ilk etapta kiralama formülünü devreye sokması bekleniyor.