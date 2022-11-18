Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en önemli hücum silahlarından birisi olan Serdar Dursun, Jesus'un göreve gelmesinin ardından adeta formayı unuttu.

Süper Lig'de 6 maçta 162 dakika süre alabilen Serdar Dursun ara transfer döneminde takımdan ayrılmak için harekete geçti. Birçok takımla ismi anılan milli futbolcunun rotasının yeniden Almanya olacağı öne sürülüyor.

Takvim'in haberine göre, Serdar'a eski kulübü Darmstadt'tan teklif geldiği ve görüşmelerin olumlu şekilde sürdüğü belirtildi. 2018-2021 yılları arasında Darmstadt'ta forma giyen 31 yaşındaki futbolcu 2020-21 sezonunda 27 golle Bundesliga 2'de krallık koltuğuna oturmuştu. Serdar Dursun'la bazı Bundesliga kulüplerinin de ilgilendiği belirtiliyor.