FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Altyapıya yatırım sürüyor! Ozan Suncak kimdir? Kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Son yıllarda altyapısına birçok genç futbolcuyu transfer eden Fenerbahçe'de genç oyunculara yatırım sürüyor. Sarı lacivertliler son olarak SSV Reutlingen forması giyen Ozan Suncak ile sözleşme imzaladı. Peki Ozan Suncak kimdir? Kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? İşte ayrıntılar...

Son yıllarda altyapısına birçok genç futbolcuyu transfer eden Fenerbahçe'de genç oyunculara yatırım sürüyor. Sarı lacivertliler son olarak SSV Reutlingen forması giyen Ozan Suncak ile sözleşme imzaladı.

OZAN SUNCAK KİMDİR?

Almanya'da Stuttgart altyapısında yetişen ve Reutlingen U19'da forma giyen, aynı zamanda genç milli takımımızda da oynayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Suncak, 31 Temmuz 2004 yılında dünyaa geldi. Genç oyuncu merkez orta saha oalrak görev yapmaktadır. Futbol kariyerine Stuttgart altyapısında başlayan genç oyuncu son olarak Reutlingen U19 takımının formasını giydi.