Ara transfer için stoper arayışında olan Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü de listesinde tutuyor... Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli oyuncunun durumu yakından takip ediliyor. Bu sezon sadece 2 maçta şans bulan Çağlar'ı teknik direktör Brendan Rodgers ilk onbirde düşünmüyor. Fotomaç'ın haberine göre; Sözleşmesini uzatmadığı için gözden çıkarıldığı belirtilen 26 yaşındaki oyuncu, İnter başta olmak üzere birçok takımın radarında yer alıyor.

Sarı-lacivertli yönetimin, ilk etapta Avrupa'da kalmak isteyen Çağlar'ın Türkiye'ye dönmeye karar vermesi halinde devreye girerek teklif yapmasına kesin gözüyle bakılıyor... Altınordu'dan 2016'da Freiburg'a transfer olan Çağlar, 2018'de 21 milyon euro bonservis bedeliyle Leicester City'ye geçmişti. İngiliz ekibinde 4 yılda 125 maça çıkan Söyüncü, 3 kez fileleri sarstı. İki de asist yaptı. Bu arada Leicester da Çağlar'ın yerini Attila Szalai ile doldurmayı planlıyor.