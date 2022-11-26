Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertlilerde ocak ayı için kadroyu güçlendirme çalışmaları başladı. Kanarya, beklentileri karşılamayan ve talipleri olan Joao Pedro'nun yerine Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor'la sorunlar yaşayan Alexis Sanchez'i kadrosuna katmayı planlıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de ara transferin çok hareketli geçeceğine ilişkin sinyaller güçleniyor. Bekleneni veremeyen Joao Pedro'ya Sampdoria ve Torino'nun talip olması üzerine F.Bahçe eski gözdesi Alexis Sanchez'e rotayı çevirdi. Kanarya, aynı Cengiz Ünder gibi Marsilya'da teknik direktör Tudor'la sorun yaşayan Sanchez için ön araştırmalara başladı.

Fotomaç'ın haberine göre; eğer Pedro satılırsa Fenerbahçe 33 yaşındaki golcü için ocak ayında Marsilya'nın kapısını çalacak.Kanarya, Torino ve Sampdoria'nın istediği Pedro'yu satıp yerine Şili'li golcü Alexis Sanchez'i almayı planlıyor.

Bu sezon ligde 12 maçta 5 gol atan Sanchez, Tudor'un hemen her maçta kendisini oyundan almasından rahatsız.