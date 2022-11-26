FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia ile yapılacak olan yeni sözleşmenin ayrıntıları ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia, 2022 Dünya Kupası'na damga vurmaya devam ediyor. Ekvador formasıyla çıktığı 3 maçta 2 gol atan Valencia önemli kulüplerin de dikkatini çekmeyi başardı. Öte yandan yönetimin yeni sözleşme planı ise ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia, 2022 Dünya Kupası'na damga vurmaya devam ediyor. Ekvador formasıyla çıktığı 3 maçta 2 gol atan Valencia önemli kulüplerin de dikkatini çekmeyi başardı. Öte yandan yönetimin yeni sözleşme planı ise ortaya çıktı.

Fenerbahçe yönetimi, yılda 1.5 milyon Euro para kazanan Enner Valencia'nın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Fanatik'in haberine göre; Kanarya, Ekvadorlu golcü oyuncuya 1+1 yıllık yeni sözleşme teklifi hazırladı.

Sarı lacivertli takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam eden 33 yaşındaki oyuncu, çıktığı 90 maçta 41 gol ve 14 asist kaydetti.