Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında da Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Sezon başında Jorge Jesus'un gelişi ile birlikte takıma birçok takviye yapan sarı lacivertlilerde, o dönemde en çok ön plana çıkan isimlerin başında Joao Pedro geliyordu. Taraftarları oldukça heyecanlandıran Brezilyalı oyuncunun Türkiye kariyeri kısa sürebilir.| (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)