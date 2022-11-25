Premier Lig'de mücadele eden Leicester City, Attila Szalai'yi transfer listesine aldı. Fotomaç'ın İngiliz medyasına dayandırdığı haberde, 24 yaşındaki stoper için sezon sonunda hamle yapılmasının planlandığı bildirildi. Öte yandan Fenerbahçe'nin gündeminde ise Çağlar Söyüncü var. Menajer Brendan Rodgers'ın planları arasında bulunmayan Çağlar ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Sarı lacivertli ekip bu transfer gelişmesiyle birlikte Çağlar Söyüncü için girişimde bulunabilir.
Szalai, Ocak 2021'de geldiği Fenerbahçe'de 90 maça çıkıp, 5 gol+3 asiste imza attı. Macar stoper bu sezon 25 maçın tamamında süre aldı ve 1 gol+1 asistlik katkı sağladı.