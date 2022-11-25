Dünyanın sayılı sol beklerinden olan Marcelo, Real Madrid kariyerinin ardından transfer olduğu Olympiakos'ta umduğunu bulamadı. Brezilyalı yıldızın adı hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile anılırken İspanyol ekibi Getafe ile söz kestiği öğrenildi.

Brezilyalı efsane sol bek Marcelo'da transfer düğümü çözülüyor. Olympiakos'ta umduğunu bulamayan ve ara transfer döneminde takımdan ayrılmaya hazırlanan oyuncunun yeni takımı belli olmak üzere. Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Marcelo, İspanya'ya geri dönüyor.

MARCELO'NUN YENİ TAKIMI GETAFE OLUYOR

Adı bir süredir Galatasaray'la da anılan Marcelo, Getafe ile anlaşmak üzere. Akşam'ın haberine göre İspanyol basınından aktardığı habere göre Brezilyalı sol bekin yeni takımı Getafe oluyor. Marcelo, La Liga'ya dönüş için ocak ayını bekliyor.



MARCELO KARARINI VERDİ

Bir sezonluk imza attığı Olympiakos'ta aradığını bulamayan Marcelo, devre arasında kesin olarak ayrılık kararı aldı. Galatasaray da dahil aldığı teklifleri değerlendiren Marcelo'nun Getafe'de karar kıldığı iddia edildi.

SADECE 5 MAÇTA FORMA GİYDİ

Hatırlanacağı üzere Marcelo, Real Madrid'den ayrıldığı dönemde de Getafe'nin gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Olympiakos formasıyla ligde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maça çıkan Marcelo'nun skor katkısı bulunmuyor.