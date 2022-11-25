Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-Lacivertliler, sadece Ocak ayında yapılacak hamlelere odaklanmış değil. Fenerbahçe, Jorge Jesus 'un da beğendiği yıldız oyuncu için sezon sonunda hamle yapmaya hazırlanıyor.

12 günlük izin bugün bitiyor

Fenerbahçe, sezonun ilk bölümünde tam 25 maça çıktı. Fazlasıyla yorulan Sarı-Lacivertliler için Dünya Kupası arası tam anlamıyla ilaç oldu. Jorge Jesus, bu periyotta öğrencilerine 12 gün izin vermişti. Sarı-Lacivertli futbolcuların tatili bugün bitiyor.



Dünya Kupası'ndaki Batshuayi ve Valencia dışındaki tüm oyuncular bugün Samandıra'da toplanarak akşam saatlerinde yapılacak antrenmanla yeniden çalışmalara başlayacak.



Transferde Traore sürprizi

Fanatik'in haberine göre sarı-Lacivertliler transfer çalışmalarını sadece ocak ayını düşünerek yapmıyor. Sezon sonu için de planlamalar başladı. Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim girdi: Bertrand Traore...



Fenerbahçe, bu sezon Aston Villa'dan Başakşehir'e kiralanan yıldız futbolcuyu listeye ekledi. Sarı-Lacivertliler, kanatlarda ve forvette görev yapan Burkina Fasolu oyuncunun performansını takibe aldı. Yönetim, Traore için sezon sonunda hamle yapmayı planlıyor.



Aston Villa satmak istiyor

Fenerbahçe, 27 yaşındaki oyuncunun Başakşehir'de sergileyeceği performansa göre sezon sonunda harekete geçebilir. Traore, her iki kanadın yanı sıra forvette görev yapabiliyor. Yıldız futbolcunun Aston Villa ile olan sözleşmesi 2024'te sona erecek. Ancak İngiliz ekibi, kadroda düşünmediği ve vergilerle birlikte maaşı 4.2 milyon Euro'yu bulan oyuncuyu önümüzdeki yaz bonservisiyle göndermek istiyor.