Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında da Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Sezon başında Jorge Jesus'un gelişi ile birlikte takıma birçok takviye yapan sarı lacivertlilerde, o dönemde en çok ön plana çıkan isimlerin başında Joao Pedro geliyordu. Taraftarları oldukça heyecanlandıran Brezilyalı oyuncunun Türkiye kariyeri kısa sürebilir.| (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)

Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında da Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Sezon başında Jorge Jesus'un gelişi ile birlikte takıma birçok takviye yapan sarı lacivertlilerde, o dönemde en çok ön plana çıkan isimlerin başında Joao Pedro geliyordu. Taraftarları oldukça heyecanlandıran Brezilyalı oyuncunun Türkiye kariyeri kısa sürebilir.

İtalyan spor sitesi Tuttosport'un haberine göre; Serie A ekiplerinden Torino, Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarına hız verdi. Bir stoper ve bir forvet almak isteyen İtalyan ekibi savunma hattı için Sampdoria forması giyen Omar Colley'le ilgilenirken, forvete ise Fenerbahçe'den Joao Pedro'yu almak istiyor. Haberin detayında Torino'nun Serie A'yı yakından tanıyan oyuncuyu kiralamak istediği ifadelerine de yer verildi.

Fenerbahçe yönetiminin yıldız futbolcu için teklif gelmesi durumunda son kararı teknik direktör Jorge Jesus'a bırakması bekleniyor. Öte yandan sarı lacivertliler devre arasında bir forvet transferi yapması durumunda bu bölgedeki şişkinliği azaltmak ve yabancı kontenjanını boşaltmak adına Pedro'ya gelecek teklifleri değerlendirebilir.

30 yaşındaki futbolcunun 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Joao Pedro çubuklu formayla Süper Lig'de 10 maça çıktı. Yalnızca 1 gol ve 1 asist üretebildi. (aspor.com.tr)