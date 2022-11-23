FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler için o detay dikkat çekti! Lemos bile...

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da birçok futbolseverin takibinde. Son olarak A Milli Takım'a kadar yükselen ve dev kulüplerin radarında olduğu bilinen 17 yaşındaki futbolcu için dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Özellikle aldığı süre sebebiyle taraftarlar tepki gösteriyordu. Arda'nın kadro dışı kalan Lemos'tan bile daha az dakika aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un kadro seçimleri tartışılmasa da bazı oyunculara verdiği süreler dikkat çekti. Özellikle kadro dışı bırakılan Lemos'un Arda Güler'den daha fazla süre şans bulması tepki çekti.

UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde deplasmanda oynanan Slovacko ve hem içerde hem de dışardaki Austra Wien karşılaşmalarında görev yapan Lemos, Süper Lig'de de Adana Demir ile Konya mücadelelerinde forma giydi. Sonrasında lisansı dahi çıkarılmayan ve şu anda oynama izni olmayan 26 yaşındaki stopere bu sezon Jesus tarafından 359 dakikalık şans verildi.

LEMOS'A 359 ARDA'YA 305 DAKİKA!

Tümspor'un derlediği habere göre; kulüp bulamayan ve takım listesine adı yazılmadığı için oynama izni olmayan Lemos'un bu sezon toplamda 359 dakika sahada kalması, Türk futbolunun gözbebeği haline gelen, bulduğu kısa sürelerde skor katkısı ve oyunuyla beğeni kazanan, Avrupa devlerinin radarındaki Arda Güler'in ise sadece 305 dakika şans bulması dikkat çekti.

KISA SÜREDE 4 GOLE KATKI

Tüm bu parametreler doğrultusunda 17 yaşındaki Arda Güler bu sezon Fenerbahçe'de sadece 305 dakika şans bulabildi. Forma giydiği kısa sürede 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.