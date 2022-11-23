Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertliler kadroya yapılacak takviyelere yoğunlaşırken, bazı futbolcuların ise önemli talipleri var. Kanarya'da o isimlerden birisi olan Serdar Dursun için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)

Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertliler kadroya yapılacak takviyelere yoğunlaşırken, bazı futbolcuların ise önemli talipleri var. Kanarya'da o isimlerden birisi olan Serdar Dursun için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki milli golcüsü Serdar Dursun, devre arasında Serie A'ya transfer olabilir. İtalyan medyası Sosfanta'nın haberine göre; İtalya birinci liginin alt sıra takımlarından Spezia, gözünü Serdar Dursun'a dikti. Haberin detayında Spezia Futbol Direktörü Eduardo Macia'nın "Bir forvet bulmamız gerekiyor" sözlerine yer verilirken, santrfor bölgesi için iki adayın Livaja ve Serdar Dursun olduğu ifade edildi.

Livaja'nın ismi bir süredir Türk kulüpleriyle de anılıyor.

31 yaşındaki oyuncunun 1 sene opsiyonlu olmak üzere 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Serdar Dursun'un güncel piyasa değeri 2.8 milyon Euro. Öte yandan oyuncu, Jorge Jesus'un forvet rotasyonunda 5. sırada.

Yakın zamanda Serdar Dursun'un ismi, eski kulübü Darmstadt ve bazı Türk kulüpleriyle de anılıyordu.