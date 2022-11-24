Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda ara transfer için çalışmalar devam ediyor. Brezilya'dan dün yeni bir iddia geldi. Fotomaç'ın FlaWeb'den derlediği haberde sarı-lacivertlilerin, Flamengo'nun genç sağ beki Matheuzinho ile ilgilendiği belirtildi. F.Bahçe'nin 22 yaşındaki oyuncu için 15 milyon Brezilya Reali (yaklaşık 2.7 milyon euro) ödemeye hazır olduğu ifade edildi. Kanarya'nın Flamengo yönetimi ile Willian Arao ve Gustavo Henrique transferlerinde kurduğu olumlu ilişkileri ikna kozu olarak kullanacağı kaydedildi.



120 MAÇTA 4 GOL+14 ASİST

Flamengo'nun da Matheuzinho'nun satışına sıcak baktığı bildirildi... İki yıl önce Londrina'dan Flamengo'ya gelen Matheuzinho, 120 maçta 4 gol+14 asistlik performans sergiledi. Sağ bek, sağ kanat ve orta sahanın sağında oynayabilen yetenekli isim, merkez orta saha olarak da görev alabiliyor. 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.71 boyunda oyuncunun piyasa değeri 8 milyon euro... Flamengo'nun Matheuzinho için pazarlık masasına oturmayı kabul ettiği, Fenerbahçe'nin teklifini biraz daha yükselterek bu transferi bitirebileceği dile getirildi.