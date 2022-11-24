Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezondan bu yana üstüne koyarak yükselen bir grafik çizen Arda Güler'in talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor. 17 yaşındaki oyuncu oynadığı futbolla ve gelecekteki potansiyeliyle Avrupa devlerinin listesine girerken, PSG Sportif Direktörü Luis Campos'un sarı-lacivertlilerle ilk görüşmelere başladığı iddia edildi. Transferde ise 2 rakip var. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Geçtiğimiz sezon teknik direktör İsmail Kartal'la birlikte forma şansı bulan ve bu yıl Jorge Jesus'un da bunu devam ettirdiği Arda Güler, oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanıyor.

17 yaşındaki oyuncu gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekerken, Paris Saint-Germain (PSG) Sportif Direktörü Luis Campos'un F.Bahçe ile ilk görüşmesini gerçekleştirdiği iddia edildi.

le10sport ve globoesporte'ye göre; Fransız temsilcisinin geleceğin potansiyelli oyuncuları arasında olan Endrick (16), Andrey Santos (18) ve William Estevao'yu (21) transfer etmek için harekete geçtiği yazıldı. Paris ekibinin bu transferler için ayırdığı bütçe ise 80 milyon Euro...

Calciomercato'da yer alan habere göre; Arda Güler'in (17) de bu listede yer aldığı ve yeşil sahada aldığı süreye göre serbest kalma maddesinin değiştiği ve bu rakamın 5 ila 20 milyon Euro arasında olduğu belirtildi.



TOTTENHAM VE NAPOLI DE DEVREDE

Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler'i, Napoli ve Tottenham'ın da takip ettiği haberin detaylarında yer aldı.

ARDA GÜLER BU SEZON NE YAPTI?

F.Bahçe ile tüm kulvarlarda 13 maça çıkan Arda Güler, 305 dakika süre aldı. Genç oyuncu bu sürede takımı adına 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Türkiye'nin Çekya ile oynadığı hazırlık maçında Enes Ünal'ın yerine 68. dakikada oyuna dahil oldu. 17 yaşındaki futbolcu böylelikle ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

"MİLLİ FORMA HER ÇOCUĞUN HAYALİ"

Genç oyuncu maçın ardından yaptığı açıklamada, "Her çocuğun hayali A Milli Takım'da oynamak. Çok şükür gerçek oldu. Hocama teşekkürler. Takımda herkes bana yardımcı olmaya çalışıyor. Diyarbakır ve Gaziantep'teki sevgiye çok teşekkür ediyorum. Özgüvenimi arttırıyor. Çok mutluyum. Yaklaşık 1 haftadır bu iki maça hazırlanıyorduk. İki maça da çok konsantreydik. Çok kaliteli oyuncular var. Herkes üst seviye oyuncu. Onlardan da bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Kamp hem benim için hem takım için çok iyi geçti." ifadelerini kullanmıştı.

ARDA GÜLER KİMDİR?

Arda Güler, 25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan 17 yaşındaki futbolcu, 2019'da Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. Genç yıldız, 2021 yılında Fenerbahçe A takımına yükseldi. Arda Güler'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.