Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, katıldığı bir televizyon programında değerlendirmelerde bulundu. Sarı lacivertlilerin hocası Jorge Jesus hakkında konuşan Yanal, Süper Lig şampiyonluğu konusunda da yorum yaptı. İşte o sözler...

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, katıldığı bir televizyon programında değerlendirmelerde bulundu. Sarı lacivertlilerin hocası Jorge Jesus hakkında konuşan Yanal, Süper Lig şampiyonluğu konusunda da yorum yaptı.

İşte o sözler...

"Fenerbahçe ile bugün olan Fenerbahçe ile benzerlik kuruyor musunuz. Sizin de takımınız çok hamleli orta sahası kuvvetli rakibi ittiren üçüncüyü atınca dördüncüyü arayan enerjik bir takımdı" sorusuna yanıt olarak Yanal; "Şu anda Fenerbahçe'nin enerjisi yüksek. Ligleri söylemek için daha çok erken. Sürdürebilmek çok önemli. Enerjisi yüksek takımlar kazanacak. Enerji yüksek tutmak zorundasın. Fenerbahçe özelinden örnek verebilirsin Galatasaray'ın son maçından örnek verebilirsin. Beşiktaş'ın sezon başından örnek verebilirsin. Bu takımın kazanma arzusu ne?"cevabını verdi.